В Украине открыли дело о банкротстве 'Индустриального союза Донбасса'

Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство о банкротстве корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

Инициатор процедуры – компания Indumet SA, которую миноритарий ИСД Сергей Тарута связывал с российской госкорпорацией ВЕБ.РФ (фактический мажоритарий компании). Об этом сообщает Finbalance.

По данным российских СМИ, в 2010 году ВЭБ профинансировал сделку по приобретению ИСД на 1-2 млрд долларов. Незадолго до подписания договоров Фонд национального благосостояния РФ внепланово разместил на депозите в интернете 2 млрд долларов, что давало основания для предположений/слухов относительно политического содействия этой сделке.

Общие инвестиции в украинскую металлургию в ВЭБе оценивали в 8 млрд долларов.

Тарута отмечал, что при вхождении россиян в состав акционеров ИСД была достигнута предварительная договоренность о создании вертикально-интегрированной компании, но этого не произошло, и финансирования корпорации происходило за счет кредитов украинских акционеров – самого Таруты и Олега Мкртчана.

Также Тарута утверждал, что руководство ВЕБ.РФ не решилось продавать активы ИСД, поскольку им пришлось бы фиксировать цену, которая могла бы оказаться меньше денег, потраченных россиянами в Украине. Поэтому был выбран вариант с банкротством.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября 2018 года Верховная Рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства. Законопроект №8060 устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.