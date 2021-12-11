Вот интересно.

В декабре 2021 г. Германия решила упростить для немецких работодателей правила оформления на работу трудовых мигрантов из Украины. Возникли, видишь ли, у немцев проблемы с нехваткой рабочей силы. И если раньше перед трудоустройством иностранца им нужно было сначала предлагать работу собственным гражданам, затем гражданам других стран ЕС, а только потом они имели право брать на работу граждан третьих стран, то сейчас этот порядок стало возможным обходить!

Видео дня

И знаете кого это в первую очередь обеспокоило?

- ВРУ? Нет, поляков!

На днях глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот заявил, что ситуация с миграцией украинцев в Германию - это серьезная угроза для …Польши!

На этом можно было заканчивать. Но нет.

Может в коридорах власти кадрового голода и не наблюдается, но у отечественных работодателей нехватка кадров сейчас проблема №1. И только за ней в ТОП-5 вызовов идут проблемы с рейдерами, с произволом силовиков, с таможней и с подключением к техусловиям!

И что нам делать, когда даже бывший до 2019 года главой МИД Павел Климкин признал, что ежегодно из Украины на заработки выезжает около 1 миллиона граждан. Кстати, по прогнозам ЦЭВ в Украине скоро останется 24-26 млн. жителей, причем пенсионеров будет в разы больше , чем работающих.

При этом по официальным данным на начало 2021 г. в Украине работало 23,4 тысяч иностранцев.

Есть ли выход? Я не буду сейчас писать о реформах и инвестклимате, которые через какое-то время могут развернуть ситуацию в случае наличия пресловутой политической воли во власти. Хоть это тоже критически важно. Нет, я лишь в очередной раз попрошу наших законодателей исправить идиотский и вредительский для экономики закон № 2058-VII, который в 2017 году установил нижний предел зарплаты, которую работодатель должен платить иностранным работникам в 10 минималок. Что и в 2017 г. было неподъемно много - 37230 грн., а сейчас это в месяц 65000 грн. официальной зарплаты!

И не забудьте плюс к этому налоги на ЗП и плюс бешеные затраты на оформление нерезидента - официальный дозвил для разрешения на трудоустройство (6 прожиточных минимумов на 1 год), оформление временного ВнЖ (без взяток не менее 8000 грн.), пошлина для оформления визы типа D, расходы на получение ИНН для иностранца. Уже молчу про дорогу и услуги оформляющих все это юристов, тут как повезет... В итоге иностранный специалист обойдётся не менее в 100 тысяч гривен в месяц. Что реально в случае топ-менеджеров, но неподъёмно в случае привлечения производственных рабочих.

Говорю и пишу об этой легко решаемой проблеме начиная с 2017 года. Когда "Текстиль-Контакт" пригласили 12 ткачей из Узбекистана к нам на новое текстильное производство. Привезли, оформили людей, оборудовали им общежитие и они даже приступили к работе, но через три месяца вышел упомянутый выше новый закон и мы вынуждены были отправить узбеков обратно. Хотя в Украине давно уже не готовят специалистов текстильщиков - ни ткацкого, ни отделочного производства. А в Средней Азии их хватает. И предложение ТК по зарплате их устроило. Но почему зарплату специалистам должны устанавливать чиновники, а не рынок? А платить иностранцам в черную и рисковать нарваться на огромный штраф мы никак не готовы. Добавлю, что с подобными проблемами сталкиваются практически все развивающиеся предприятия украинского легпрома. Да и уверен, что так не только в нашей отрасли.

Но все-же в результате встреч и обращений Укрлегпрома в этом году лед вроде тронулся и 16.07.2021 с подачи МЭРТ Кабмином был подан в ВР и зарегистрирован законопроект № 5795, которым предусматривалось внесение изменений в существующий закон, в частности убиралась норма об обязательных 10 минималках для иностранцев. И даже 19 октября он попал в повестку дня ВРУ. И с тех пор тишина...

Вынужден констатировать, что если страна не откроется для трудовых эмигрантов, перспективы для нашей экономики самые плачевные. Точной цифры не скажет никто, но ~ до 5 млн. наших граждан уже трудятся за границей. В частности, около 2 млн. - в Польше, более 80 тысяч - в Германии. А проблемы с нехваткой рабочей силы есть в каждой европейской стране. И все они на промышленной уже основе и привлекая украинских рекрутеров, СМИ и активно занимаются поиском украинских специалистов. Например, в Западной Украине в результате скоро некому уже работать на швейных фабриках и только ковидные ограничения слегка притормозили нарастание этих процессов в 2020-2021 гг..

Вопрос для депутатов всех политических партий понятен, прозрачен и ни для кого не вызывает политических рисков. Против могут быть только те для кого "чем хуже, тем лучше". Потому прошу всех, кто может повлиять на скорейшее решение, прислушаться к мнению реального сектора экономики и решить наболевшую для многих производственников проблему…