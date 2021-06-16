В Украине может быть лучший урожай за 10 лет: в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды

В Украине наблюдаются очень благоприятны для развития ранних зерновых культур погодные условия. Впервые за 10 лет на территории страны практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха.

Об этом заявила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, пишет "Интерфакс". При этом она уточнила, что на данный момент рано оценивать влияние погодных условий на урожайность зерновых культур, поскольку их вегетационный период только начался.

"Если не обращать внимания на локальные проблемы вроде града или подтоплений, то ситуация очень хорошая, в земле прекрасный ресурс влаги. Практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, что в последнее десятилетие для Украины необычно", – сказала метеоролог.

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Адаменко назвала низкую температуру воздуха основным сдерживающим фактором развития плодоовощных культур, отметив недостаточность данных о их состоянии у госструктуры, поскольку они выращиваются преимущественно в небольших частных хозяйствах в Украине.

Ранее сообщалось, что дожди испортили высокий урожай мелитопольской черешни, производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая. Среднепоздние и поздние сорта могут также пострадать из-за избытка влаги.

"Если говорить о сортах, которые сейчас созревают, в частности, Валерий Чкалов, то это очень печальная картина. Очень сложно выбрать целые плоды. При такой погоде загнивание происходит в течение 5-10 часов. Среднепоздние и поздние сорта – картина лучше, но если дожди будут продолжаться, от избытка влаги будут трескаться. Сам потенциальный урожай в городе еще три недели назад был неплохой ,а теперь, по факту, может быть хуже, чем в прошлом году", – сказал директор Мелитопольской опытной станции садоводства им. М. Сидоренко Владимир Сенин.

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