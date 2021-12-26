В Украине монету в 50 копеек продают за 20 тыс. грн: почему она такая дорогая

В Украине выставили на продажу монету в 50 копеек, оценив ее в 20 тыс. грн. По словам продавца, такую цену он "повесил" из-за очень редкого брака в ее изготовлении.

Уникальность данной монеты состоит в дефекте заглавной буквы "У" в слове "Украина" на ее оборотной стороне. Об этом ее владелец рассказал он на онлайн-аукционе Violity.

Судя по выложенной фотографии, бракованной оказалась верхняя часть буквы. Она была "замазана" лишней каплей металла при плавке.

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Что известно о монете

Продавец утверждает: такой дефект, как у его монеты, встречается нечасто. "Очень редкий брак", – рассказал он в описании лота. Кроме того, известно, что:

монета была выпущена в 1992 году;

изготовлена она из латуни.

Помимо этого, по словам владельца, эти 50 копеек пребывают в первоначальном состоянии. "На реставрации монета не была", – утверждает он.

Монету продают по цене квартиры в Киеве

В Украине монету Ауреус Римского узурпатора (древнеримская золотая монета, название происходит от лат. aurum – золото) на аукционе продают за 1,15 млн грн. За такую сумму в столице можно приобрести однокомнатную квартиру в "хрущевке".

Соответствующий лот на аукционе Violity разместил харьковский коллекционер. "Ауреус Римского узурпатора Караузия, чрезвычайно редкая монета. В очень приличном состоянии, дырку при желании можно аккуратно заделать, да и на такого класса монетах она не сильно влияет на цену", – написал продавец.

В комментариях нумизматы отметили, что для такой монеты это даже слишком низкая стоимость. При этом также стоит отметить, что большинство монет такого класса продают на европейских аукционах. Однако там провести соглашение и доказать, что владение монетой является легальным, гораздо сложнее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины выпустил набор памятных монет "Казацкие клейноды". В него вошли 4 монеты квадратной формы, номиналом 10 грн каждая. В оборот "Казацкие клейноды" будут выпущены 30 декабря.