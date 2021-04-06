В Украине могли взвинтить цены на сахар в результате сговора – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины 5 апреля начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке белого сахара. В течение последних месяцев АМКУ исследовал ситуацию, связанную с повышением цен на сахар.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Было установлено, что с сентября 2020-го компании, похоже, повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года – в среднем на 48%.

При этом в АМКУ не видят объективных причин для такого роста цен. Сахаристость свеклы в 2020 году в целом в стране снизилась на 1,7 %, урожайность – на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%.

Отметим, что объемы производства сахара в 2020-м сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось, учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления.

"АМКУ видит, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" находятся в различных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены более конкурентный уровень", – говорится в сообщении.

"В рамках расследования, кроме "Астарты" и "Радеховского сахара", Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке. Подчеркиваю, что АМКУ не ограничится проверкой возможных неконкурентных действий на рынке сахара. В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, подорожавших в последнее время", – заявила глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская.

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Google на 1 млн грн за непредставление в установленный срок необходимой информации. Такое решение приняли на заседании 2 апреля.

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