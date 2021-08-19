В Украине массово проверяют работодателей: обнаружили тысячи нелегальных сотрудников

В Украине с начала инспекторских проверок (с 1 июля) обнаружили уже 7021 работника без трудовых договоров. Из-за большого количества нелегальных работников уровень теневой занятости в нашей стране один из самых высоких в Европе. По оценкам Минэкономики, в конвертах ежегодно платят 500 млрд грн, а если бы эту сумму вывели из тени, бюджеты разных уровней дополнительно получили бы 170 млрд грн.

Так, среднее количество нелегальных сотрудников составляет более 4 человек на одного работодателя. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Больше всего работников без оформления обнаружили в следующих сферах:

сельское хозяйство;

организация питания и временного размещения;

торговля.

Среди всех регионов Украины больше всего нелегальных рабочих было выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях. Отмечается, что в ходе инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.

"Я считаю, что объем теневой экономики – это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Поделите пополам – получите примерную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, потому что "тень" невозможно посчитать", – заявил Гетманцев.