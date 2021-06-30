В Украине клиентов банков будут проверять по-новому: 'Слуги народа' поддержали законопроект

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4364, который должен минимизировать кибермошенничество и усилить ответственность за незаконные действия с платежными инструментами. Соответствующий документ во втором чтении и в целом поддержал 241 народный депутат, среди которых 193 – из партии "Слуга народа".

Авторами законодательной инициативы являются ряд нардепов партии "Слуга народа", в частности Ольга Василевская-Смаглюк, Виктория Кинзбурская, Даниил Гетманцев и другие. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента (чтобы посмотреть результаты голосования – доскролльте до конца страницы).

Цель документа – изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке. Законопроект предусматривает установление правил предоставления платежных услуг в Украине, установление требований к поставщикам платежных услуг, усиление защиты прав потребителей этих услуг, повышение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг, а также содействие инновациям и приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС.

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Советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий отмечал, что большинство клиентов крупнейших украинских розничных банков, скорее всего, разницы после вступления в силу закона не почувствуют, поскольку суть этих изменений – защитить деньги клиента от мошенников.

Что изменится:

В Украине появятся девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными, а две – нефинансовыми (также будет определен круг их поставщиков).

Небанковские финучреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Закон установит требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрит, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями.

Представители платежных услуг будут приобретать статус финучреждений одновременно с правом на оказание платежных услуг.

При этом выпускать электронные деньги и эмитировать карты смогут не только банки, но и другие представители платежных услуг, получившие лицензию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4184, который обяжет мировые интернет-компании, которые работают в Украине, платить налоги в государственный бюджет. Соответствующий документ во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутата.