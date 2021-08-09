В Украине из-за изменения климата нужно закрыть шахты, – посол Великобритании

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что в стране нужно закрывать угольные шахты из-за климатических изменений. Одной из альтернатив является "зеленая" энергия.

Об этом Симмонс рассказала в интервью ВВС News Україна. Также она назвала сокращение добычи угля "одной из самых болезненных преобразований", через которое наша страна должна пройти.

"А отказаться от ископаемого топлива в стране, которое имеет долгую историю его использования и где целые общины зависят от этой добычи, где это основная работа и главный источник доходов – очень непросто", – отметила посол. Симмонс добавила, что если подходить к этому вопросу в плане экономики или политики, то это вызовет проблемы.

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"Зелёная" энергия – это энергия из ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Такую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота и др.

Ранее сообщалось, что уголь подорожал до самого высокого уровня за 10 лет. Дефицит природного газа, потребление электроэнергии и мизерные осадки в Китае в свою очередь подняли спрос на энергетический уголь.

Поставки были ограничены из-за закрытой шахты в Колумбии, наводнения в Индонезии и Австралии, а также искажения торговых потоков, вызванного китайским запретом на австралийский уголь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство энергетики заставляет государственные шахты продавать уголь по цене значительно дешевле импорта, что приводит к миллиардным убыткам и увеличению бюджетных дотаций. Отмечается, что в 2020 году государственные шахты получили убыток почти 3 млрд грн из-за искусственного занижения цен на их угля.