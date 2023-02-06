В США обвинили 1xBet в поддержке пиратства: компания управляется россиянами 

Ассоциация кинематографов США (в нее входят Walt Disney Studios, Netflix, Paramount Pictures Corporation и другие) обвинила букмекерскую контору 1xBet в поддержке пиратства. Они размещают рекламу на пиратских сайтах, что обеспечивает им значительный заработок.

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"Українські новини" изучили отчет Ассоциации. В нем говорится, что экономика США из-за пиратства теряет 30 млрд долларов ежегодно. Пиратские сайты незаконно размещают фильмы, сериалы и телешоу на своих сайтах. Они существуют за счет размещения, в том числе, сомнительной рекламы. И один из главных партнеров пиратских сайтов – 1xBet.

Американские СМИ внимательно следят за деятельностью 1xBet в мире и в Украине. Так, американское издание Casino.org выпустило публикацию под заголовком "1xBet признан банкротом по решению Европейского суда", в котором сообщается, что Верховный суд Нидерландов признал банкротом 1xBet, не выплачивавшим обманутым игрокам их выигрыши на сумму около 1 млн евро как минимум.

В публикации издания отмечает, что "данные свидетельствуют о том, что 1xBet связан с Путиным" и "использует популярность ставок на спорт для перекачки денег российскому режиму".

Сообщается, что основатели 1xBet Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков находятся в розыске в России за деятельность в стране без лицензии. Однако, при отсутствии вещественных доказательств, вполне возможно, что эти утверждения являются не более чем уловками и могли быть лишь занавесом, скрывающим подлинный характер отношений компании с Москвой, отмечает Casino.org.

Отметим, ранее Суд Нидерландов признал банкротом российского букмекера 1xBet, пытавшегося выйти на украинский рынок. Причина – невыплаты выигрышей игрокам. Речь идет о банкротстве компании 1XCorp, владелице и операторе букмекера. Теперь ее деятельность будет считаться нелегальной по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 1хBet запретили работать в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишила лицензий ООО "Твоя беттинговая компания", работавшее под брендом 1хBet.

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