В США Коломойского лишили $17 млн из-за продажи его бизнес-центра

В Кливленде (штат Огайо, США) федеральный судья одобрил продажу бизнес-центра 55 Public Square, который принадлежал компании Optima Ventures, входящей в сферу интересов украинского бизнесмена Игоря Коломойского. При этом все $17 млн, полученные от сделки, будут перечислены на счет федерального правительства, ведь впоследствии суд может конфисковать эти средства.

Как пишет Cleveland, покупателем недвижимости стала компания K&D Group. По словам ее генерального директора Дуга Прайса, 22-этажное здание планируют перестроить на 160 квартир со 2 по 11 этаж, а остальные оставить офисами. Усовершенствованный проект будет оцениваться в $80 млн.

В статье отмечается, что делом компании Коломойского Optima занималось ФБР. В итоге все закончилось обысками в офисе в Кливленде, где располагалось представительство одной из ее дочерних филиалов. Кроме того, в суд были поданы иски о конфискации имущества 55 Public Square и зданий, которыми владеет фирма в Луисвилле и Далласе.

Федеральная власть считает, что Коломойский и его партнеры использовали Optima для отмывания десятков миллионов долларов через недвижимость и бизнес в США. Причем значительная часть этих денег вливалась именно в бизнес-центр Кливленда.

Согласно постановлению федерального судьи, компания, связанная с Коломойским, не оплатила залог и задолжала более $14 млн. Кроме того, она должна более $1,1 млн налогов на имущество и штрафных санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские компании, которые контролируют Коломойский и его соратник Геннадий Боголюбов, решили подать в суд против США. Так, Optima Ventures и ее "дочка" требуют возмещения убытков на сумму более $23 млн.