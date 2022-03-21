В России опустели полки супермаркетов: нет не только сахара, но и молока, соков

В России в супермаркетах к дефициту сахара и средств личной гигиены также добавилась нехватка соков и молока. Поставки срываются из-за нехватки тары для хранения продукции.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости". Пока нет критических сложностей с поставками гибкой упаковки, но если иностранные владельцы производств в России остановят заводы, то могут возникнуть проблемы и с ними, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

Некоторые виды сырья для выпуска упаковки, включая пленку и картон, вошли в одобренный правительством перечень для обнуления ввозных пошлин, следует из предложения Минэкономразвития.

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Туда надо включать также и оборудование для производства упаковки и фасовки продуктов, считает Бойко. Что касается конечной продукции, то несмотря на то что упаковка занимает лишь 5% от себестоимости большинства товаров, цены на них все равно растут. По словам руководителя аппарата Российского союза пекарей Александра Комарова, многие поставщики упаковки перешли на предоплату и гибкое ценообразование, которое может меняться чуть ли не ежедневно, требуют оплату счетов в течение трех дней под угрозой прекращения отгрузки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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