В России с прилавков может исчезнуть популярное пиво: компании отказываются работать с агрессором

Компания InBev, которая имеет совместное предприятие в РФ и выпускает там пиво Bud, подала требование об аннулировании лицензии. В результате уже в ближайшее время россияне не смогут покупать продукцию этого производителя.

Об этом говорится в заявлении компании. "У нас есть общее предприятие в Украине и России с турецкой пивоваренной компаний Anadolu Efes. Но мы не имеет контрольной части в совместном предприятии и не консолидируем его финансовые результаты. Мы обратились к контролирующему акционеру с требованием об остановки лицензии на производство и продажи бренда Bud в России", – говорится в сообщении.

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Отметим, Heineken останавливает производство и продажу пива под своим брендом в России. Также компания прекращает денежный поток, дивиденды и роялти из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поставки в РФ остановила компания по производству спиртных напитков Diageo. Это производитель спиртного под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Capitan Morgan и Baileys. Бренд пива Guinness тоже принадлежит ей.