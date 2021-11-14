Правила покупки земли в Украине захотели изменить: кому грозит конфискация участка

Народные депутаты предложили упростить механизм приобретения небольших земельных участков сельхозназначения - для ведения садоводства или личного крестьянского хозяйства. Потенциальных покупателей таких уделов не будут проверять на соответствие необходимым требованиям, но вместо этого надо будет подавать декларацию. А если в ней будут указаны неправдивые данные, землю конфискуют.

Об этом идет речь в законопроекте № 6199 касательно усовершенствования отдельных вопросов, связанных с приобретением права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, который внесен в Верховную Раду 21 октября. Его авторами выступила большая группа народных депутатов от партий "Слуга народа" и "За майбутнє".

В пояснительной записке к документу указывается, что земельная реформа в Украине, которая стартовала 1 июля, требует совершенствования и некоторых корректировок. Среди прочего, речь идет о пересмотре механизмов реализации преимущественного права на покупку участка и проверки потенциального покупателя.

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В частности, законопроектом предлагается:

Расширить перечень запретов на приобретение земельного участка

К существующему перечню лиц, которые не смогут купить землю в Украине, добавляются конечные бенефициарные владельцы юридических лиц, к которым применены санкции.

Отменить проверку правоприобретателей сельскохозяйственных участков

Упраздняется обязанность нотариуса проверять потенциального покупателя небольших земельных участков в соответствующих госреестрах. Это будет касаться уделов для ведения садоводства (в размере до 0,24 га) или личного крестьянского хозяйства (в размере до 2 га).

Однако лица, претендующие на покупку таких участков, обязаны будут подавать нотариусу соответствующую декларацию для заключения сделки. Если впоследствии выяснится, что какая-то информация в декларации не соответствует действительности, землю конфискуют.

Для случаев приобретения участков без проверки покупателя предлагается сделать исключение в плане расчетов – можно будет применять как наличную, так и безналичную оплату.

Уточнить механизм предоставления преимущественного права покупки земельного участка

Закрепляется, что субъект второй очереди может реализовать свое преимущественное право на приобретение земли при отсутствии субъекта первой очереди или отказа такого субъекта от покупки. Но отказ обязательно должен быть подкрепляться подачей заявления. Его нужно оформить субъекту первой очереди, подлинность подписи которого заверяется нотариально.

Кроме того, устанавливается преимущественное право арендатора на покупку участка в случае его продажи при условии, что он платит цену, по которой удел продается. А если такой не арендатор не может приобретать в собственность землю согласно закону, он может передать свое право другому лицу.

Определить основания, при которых нельзя отказать в регистрации прав на участок с обременениями

К таким случаям законопроект предлагает отнести:

намерение собственника земли относительно ее продажи или преимущественное право покупки земельного участка, переданное другому лицу на основании соответствующей сделки;

запрет передачи земли сельхозназначения в аренду лицом, использующим участок на праве эмфитевзиса.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать полноценному запуску рынка земли в стране и привлечению инвестиций в сельское хозяйство Украины.

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