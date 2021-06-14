В Польше наблюдается повышенный спрос на украинских заробитчан: в каких сферах ждут

С мая в Польше начали постепенно сниматься коронавирусные ограничения, что вызвало повышенный спрос на заробитчан, в том числе из Украины. Кроме основного сезонного увеличения количества вакансий в сельском хозяйстве, нужны работники на предприятия пищевой промышленности, логистики, строительства, в гостиницах и ресторанах, а также на производстве деталей для электротранспорта.

Количество вакансий в Польше в субъектах народного хозяйства составило 91,1 тыс. Об этом сообщил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal, пишет "Экономическая правда".

Сезонные рабочие наиболее востребованы в сельском хозяйстве, на сборе урожая и переработке продуктов на пищевых фабриках. Кроме того, в 2021 году предложений работы, связанной с гастрономией и гостиничным бизнесом, стало гораздо больше. Отмечается, что больше всего нужны официанты, бармены, бариста, горничные, помощники на кухне, повара.

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Предприниматели надеются, что таких жестких ограничений, как в 2020-м, уже не будет и им не придется снова закрываться осенью и работать на неполную силу, так как Польша активно вакцинирует население.

Ранее сообщалось, что в Чехии увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан. Разнорабочий и слесарь может рассчитывать на зарплату в размере около 65 тыс. грн.

Так, разнорабочий на склад (товары нужно складывать на паллеты), за каждую коробку может зарабатывать от 55 до 90 копеек, зависимо от веса. Ежемесячная зарплата, как говорится в объявлении, составляет от 47 до 65 тыс. грн.

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