В ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти: что известно

Страны-члены ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти) приняли решение увеличить добычу нефти с августа 2021-го. Общую добычу повысят на 400 тыс. баррелей в день.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Было принято решение продлить соглашение о добыче нефти до 31 декабря.

"Продолжать придерживаться механизма проведения ежемесячных встреч министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в течение всего срока действия Декларации о сотрудничестве, для оценки рыночных условий и принятия решений о корректировках уровня добычи на следующий месяц, стремясь завершить корректировки производства к концу сентября 2022 г., в зависимости от рыночных условий", – добавили в ОПЕК+.

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Ранее сообщалось, что цены на нефть упали, так как инвесторы готовились к увеличению поставок после компромиссной сделки между ведущими производителями ОПЕК и в связи с ростом запасов топлива в США. Это вызвало обеспокоенность по поводу спроса со стороны крупнейших потребителей в мире.

Нефть марки Brent упала на 52 цента, или 0,7%, до $74,24 за баррель, а нефть марки WTI (США) подешевела на 72 цента, или 1%, до $72,41.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители крупнейших мировых нефтяных компаний заявили, что цены на нефть продолжат расти. Котировки могут вернуться к уровню $100 за баррель.