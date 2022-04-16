В ОП показали, как будет выглядеть временная переправа возле Стоянки по Житомирской трассе

В Стоянке завершается обустройство переправы через реку Ирпень: мост будет открыт в ближайшие дни. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

“Стоянка. Мост будет открыт в ближайшие дни", - написал он в Telegram.

Как известно, мост близ Стоянки на Житомирской трассе был разрушен еще в первые дни войны и отрезано транспортное сообщение с Киевом.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, помимо возведения моста, на Житомирской трассе ведутся восстановительные работы: ее убирают и расчищают от изуродованных автомобилей и техники.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что согласно решению Кабинета Министров Украины для ликвидации последствий военных действий Киевская область получит 400 млн грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины.