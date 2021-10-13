В мире станет меньше iPhone – Apple предупредил о сокращении производства

Американская корпорация Applе, вероятно, сократит прогнозируемое производство iPhone 13 на 2021-й аж на 10 млн единиц. Причина – нехватка чипов. В компании ожидали, что за последние три месяца произведут 90 млн новых моделей iPhone, но теперь сообщают партнерам-производителям, что общий объем будет ниже.

Компании Broadcom и Texas Instruments (производители полупроводниковых приборов, микросхем и др.) пытаются поставить достаточное количество компонентов. Главные производители микросхем предупредили, что спрос будет продолжать опережать предложение в течение 2021-го и, возможно, в последующие годы. Об этом сообщает Bloomberg.

Дефицит уже повлиял на способность Apple поставлять новые модели. Так, IPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поступили в продажу в конце сентября, но заказы с веб-сайта доставляться не будут в течение месяца. Новые модели указаны как "недоступные в настоящее время". Партнеры-операторы корпорации также сталкиваются с такими же задержками с поставками.

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Заказы планируют отправить примерно в середине ноября. Ожидается, что 4 квартал 2021-го станет самым крупным в продажах Apple за все время, а доход составит аж $120 млрд. Для сравнения, это будет примерно на 7% больше, чем в 2020-м.

Акции компании Apple упали на 1,30% в конце торгов после сообщения об этой новости. Но в в 2021 году выросли на 6,6%. Акции Broadcom и Texas Instruments также снизились на торгах.

Ранее сообщалось, что среди стран, быстрее всех на iPhone 13 Pro заработают жители Швейцарии. На это им потребуется лишь 4,4 дня. Украинцам же, с учетом средней зарплаты, придется отработать для приобретения гаджета примерно 56 дней, но при этом не тратя денег ни на что другое.

Для сравнения, в США гражданин может позволить себе такой iPhone, отработав 5,9 дня. Австралиец и люксембуржец – 6,4 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину официально доставили первую партию смартфонов iPhone 13 компании Apple. Всего она насчитывает 8 тысяч аппаратов.