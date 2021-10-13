В мире станет меньше iPhone – Apple предупредил о сокращении производства

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Apple сократит производство iPhone

Американская корпорация Applе, вероятно, сократит прогнозируемое производство iPhone 13 на 2021-й аж на 10 млн единиц. Причина – нехватка чипов. В компании ожидали, что за последние три месяца произведут 90 млн новых моделей iPhone, но теперь сообщают партнерам-производителям, что общий объем будет ниже.

Компании Broadcom и Texas Instruments (производители полупроводниковых приборов, микросхем и др.) пытаются поставить достаточное количество компонентов. Главные производители микросхем предупредили, что спрос будет продолжать опережать предложение в течение 2021-го и, возможно, в последующие годы. Об этом сообщает Bloomberg.

Дефицит уже повлиял на способность Apple поставлять новые модели. Так, IPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поступили в продажу в конце сентября, но заказы с веб-сайта доставляться не будут в течение месяца. Новые модели указаны как "недоступные в настоящее время". Партнеры-операторы корпорации также сталкиваются с такими же задержками с поставками.

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Когда возобновят продажи?

Заказы планируют отправить примерно в середине ноября. Ожидается, что 4 квартал 2021-го станет самым крупным в продажах Apple за все время, а доход составит аж $120 млрд. Для сравнения, это будет примерно на 7% больше, чем в 2020-м.

Производство сократится – акции упали

Акции компании Apple упали на 1,30% в конце торгов после сообщения об этой новости. Но в в 2021 году выросли на 6,6%. Акции Broadcom и Texas Instruments также снизились на торгах.

Акции Apple

Ранее сообщалось, что среди стран, быстрее всех на iPhone 13 Pro заработают жители Швейцарии. На это им потребуется лишь 4,4 дня. Украинцам же, с учетом средней зарплаты, придется отработать для приобретения гаджета примерно 56 дней, но при этом не тратя денег ни на что другое.

Для сравнения, в США гражданин может позволить себе такой iPhone, отработав 5,9 дня. Австралиец и люксембуржец – 6,4 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину официально доставили первую партию смартфонов iPhone 13 компании Apple. Всего она насчитывает 8 тысяч аппаратов.

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