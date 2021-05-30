В Минздраве окончательно определились с датой запуска "е-больничных": когда введут

Процесс ликвидации бумажных больничных в Украине будет постепенным. Власти предлагают установить сроки для применения переходной модели формирования и выдачи электронных листков нетрудоспособности.

Это следует из обнародованного на сайте Министерства здравоохранения проекта приказа, которым планируют урегулировать некоторые вопросы формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

В частности, проектом устанавливается, что при наличии соответствующей технической возможности формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений является обязательным:

с 1 июня 2021 года – на период действия переходной модели работы с медицинскими заключениями о временной нетрудоспособности и больничными листами, выданным в бумажной форме, которая продлится до 31 августа этого года, для учреждений здравоохранения, которые в установленном порядке подключены к электронной системе здравоохранения;

с 1 сентября 2021 – для всех учреждений здравоохранения.

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При этом, согласно документу, техническая возможность возникает с даты обнародования на веб-сайте электронной системы здравоохранения (eHealth) информации о подключенных к центральной базе данных электронных медицинских информационных систем и соответствующем расширении их функциональных возможностей. Технические требования к функционалу таких систем будут определяться отдельно Национальной службой здоровья.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, сегодня существенной проблемой в государстве являет фальсификация бумажных больничных. Вместе с тем, распространены массовые практики "продажи" поддельных больничных и необоснованной выдачи подлинных больничных недобросовестными врачами.

Так, за 9 месяцев 2020 года от страхователей принято заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,6 млн застрахованных лиц на сумму 10,7 млрд грн. За нарушение порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности за 9 месяцев 2020 году до дисциплинарной ответственности привлечено 116 врачей.

В МОЗе ожидают, что внедрение электронных больничных будет способствовать:

предотвращению злоупотреблениям при выдаче листков нетрудоспособности;

обеспечению оформления медицинского заключения о временной нетрудоспособности с первого дня обращения гражданина и предотвращению его открытия задним числом ;

получению быстрого доступа к данным о пациенте, достоверного обмена такими данными в электронном виде;

диджитализации сферы здравоохранения и уменьшению нагрузки на медицинских работников из-за внедрения электронных форм медицинской документации;

уменьшению расходов из госбюджета на закупку бумажных форм бланков листков нетрудоспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики разработали законопроект, которым предлагается кардинально уменьшить размер больничных для украинцев и штрафовать врачей за поддельные медицинские выводы.