В Минцифры объявили награду в 1 млн гривен за взлом Дії

Министерство цифровой трансформации Украины объявило награду в 1 миллион гривен для тех, кто сможет взломать Дію. Ведомство проведет второй этап тестирования приложения.

Об этом сообщается на странице Минцифры в Facebook. Предполагается, что участвовать может любой желающий, вне зависимости от опыта, а за каждую найденную уязвимость будет выплачиваться награда.

В ведомстве пояснили, что на этот раз в приоритете тестирование подписи Дія.Підпису.

Там напомнили, что приложение является самым безопасным IT-продуктом в Украине, поскольку оно не хранит данные, а только отображает то, что уже есть в реестрах о человеке.

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Подробности министр цифровой трансформации Михаил Федоров должен объявить на брифинге во вторник, 27 июля.

Первый этап тестирования проходил осенью 2020 года. Тогда призовой фонд также составлял 1 млн грн, а награды были распределены по пяти категориям (от наименее до наиболее опасных уязвимостей).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что портал Дія делался на деньги иностранных доноров в рамках международной технической помощи, а первую версию приложения разработали бесплатно, несмотря на то, что рыночная стоимость такой услуги составляет 500 тысяч долларов.