В Минсоцполитики рассказали, что нужно для получения высокой пенсии в Украине

Министерство социальной политики Украины определило ряд факторов, необходимых для получения пенсии около 7 тысяч гривен в Украине. На такой уровень выплат сможет рассчитывать гражданин с полным страховым стажем из солидарной и накопительной систем.

Даже при взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности + 0,25% в месяц выше уровня инфляции это возможно. Об этом свидетельствует информационный материал Минсоцполитики.

Представители ведомства провели расчеты в сегодняшних ценах и построили модель для украинца, который:

получает 15 тысяч гривен зарплаты в месяц;

имеет 35 лет стажа;

ежемесячно получает 2% от зарплаты на собственный пенсионный накопительный счет из сумм уплаченного им НДФЛ. Также дополнительно получает 2% от зарплаты из сумм ЕСВ, который оплатил работодатель;

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после завершения работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет;

все время накопления средства украинца работают с доходностью +0,25% выше уровня инфляции в месяц;

получает пенсию из солидарного уровня на уровне средней на сегодняшний день – 3,6 тысячи гривен;

Таким образом, средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у данного гражданина составит 3,1 тысячи гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать более 6,7 тысячи гривен. Это составляет 45% от его зарплаты.

Отметим, с 1 декабря минимальную пенсию 2021-го увеличат с 1854 до 1934 грн. В результате максимальная выплата увеличится на 800 грн: до 19 340 грн.

Это следует из утвержденного бюджета Украины на 2021 год. Такую пенсию могут получать только те украинцы, средняя зарплата которых при наличии 35 лет стажа была почти в семь раз выше средней зарплаты.

На данный момент средняя зарплата, которую учитывает Пенсионный фонд, составляет около 12,3 тыс. грн. Речь идет о той цифре, с которой уплачен единый социальный взнос. Реальная же средняя зарплата уже достигла более 14 тыс. грн.

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