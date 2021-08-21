В Минсоцполитики рассказали, что нужно для получения высокой пенсии в Украине
Министерство социальной политики Украины определило ряд факторов, необходимых для получения пенсии около 7 тысяч гривен в Украине. На такой уровень выплат сможет рассчитывать гражданин с полным страховым стажем из солидарной и накопительной систем.
Даже при взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности + 0,25% в месяц выше уровня инфляции это возможно. Об этом свидетельствует информационный материал Минсоцполитики.
Представители ведомства провели расчеты в сегодняшних ценах и построили модель для украинца, который:
получает 15 тысяч гривен зарплаты в месяц;
имеет 35 лет стажа;
ежемесячно получает 2% от зарплаты на собственный пенсионный накопительный счет из сумм уплаченного им НДФЛ. Также дополнительно получает 2% от зарплаты из сумм ЕСВ, который оплатил работодатель;
после завершения работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет;
все время накопления средства украинца работают с доходностью +0,25% выше уровня инфляции в месяц;
получает пенсию из солидарного уровня на уровне средней на сегодняшний день – 3,6 тысячи гривен;
Таким образом, средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у данного гражданина составит 3,1 тысячи гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать более 6,7 тысячи гривен. Это составляет 45% от его зарплаты.
Отметим, с 1 декабря минимальную пенсию 2021-го увеличат с 1854 до 1934 грн. В результате максимальная выплата увеличится на 800 грн: до 19 340 грн.
Это следует из утвержденного бюджета Украины на 2021 год. Такую пенсию могут получать только те украинцы, средняя зарплата которых при наличии 35 лет стажа была почти в семь раз выше средней зарплаты.
На данный момент средняя зарплата, которую учитывает Пенсионный фонд, составляет около 12,3 тыс. грн. Речь идет о той цифре, с которой уплачен единый социальный взнос. Реальная же средняя зарплата уже достигла более 14 тыс. грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с января до июля 2021-го средняя пенсия увеличилась всего на 200 грн. За этот же период пенсия судей выросла с 67,9 до 83,2 тыс. грн, или на 15,3 тыс. грн.
В стране около 3,3 млн человек, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Им придется работать до 63 или 65 лет.