В мае Украина может столкнуться с дефицитом топлива на заправках – Reuters

В мае Украина может столкнуться с нехваткой дизельного топлива из-за планового технического обслуживания на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, совпадающего с перерывом в поставках российской "Роснефти".

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что швейцарский трейдер Proton Energy Group, который поставлял в Украину дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ "Роснефти", прекратил экспорт с 1 апреля, а новый поставщик Coral Energy еще не вступил во владение.

Украина потребляет более 7 млн тонн дизтоплива в год, импортируя две трети своих потребностей, в основном из России и Беларуси. После того, как "Протон" прекратил поставки, Украина попыталась увеличить морской импорт, но его объемы были недостаточными.

Компания "Роснефть", поставившая в 2020 году около 1,75 млн тонн дизельного топлива в Украину по трубопроводам и железным дорогам, не планирует возобновлять экспорт в мае, а на белорусском Мозырском НПЗ планируется плановый ремонт.

По словам трейдеров, в мае Мозырский НПЗ поставит в Украину около 150 000 тонн дизельного топлива по сравнению с обычными 240 000 тонн в месяц. Ожидается, что в мае дефицит составит около 270 000 тонн.

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