В крупной американской компании спрогнозировали рост курса биткоина до $5 млн

Майкл Сейлор, глава компании MicroStrategy, которая является держателем биткоина на $4,8 млрд, заявил, что капитализация криптовалюты в будущем может достигнуть $100 трлн, а курс может достигнуть $5 млн.

По словам Сейлора, биткоин дает инвесторам "кричащий сигнал" на покупку, так как он решает "очевидную проблему" ненадежности денег, являясь "спроектированной термодинамически надежной" валютой. Об этом сообщает "РБК Крипто" со ссылкой на FamilyOffice.

Также гендиректор компании предсказал, что криптовалюта опередит по доходности акции FAANG – технологических гигантов Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Сейлор предполагает, что они не вырастут в цене в десять раз с текущих отметок, однако ценные бумаги могут со временем подорожать в три раза.

По словам Сейлора, потенциал первой криптовалюты стал очевиден, когда власти начали применять политику количественного смягчения и другие экономические стимулы. Этим они увеличили эмиссию фиатных валют.

Напомним, американская компания, производитель электромобилей Tesla 24 марта начала продавать продукцию за биткоины. После этого курс криптовалюты начал расти и вновь превысил $55 тыс.

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