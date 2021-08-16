В Instagram мошенники блокируют аккаунты за деньги: кто может стать жертвой и в чем суть схемы

В приложении Instagram все большей популярности набирают услуги по блокировке аккаунтов, за что мошенники получают от 5 до 60 евро. При этом цена зависит от количества подписчиков на аккаунте. В то же время активизировались сервисы, предоставляющие противоположные услуги – разблокировка аккаунтов за деньги.

Отмечается, что блокировщики аккаунтов злоупотребляют политикой Instagram, связанной с запретом выдавать себя за другое лицо. Они также могут использовать фейковые жалобы на нарушение прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в материале UBR.ua.

Эксперты подозревают, что дело может быть в сговоре между такими мошенниками и сервисами. Так, если чей-то аккаунт заблокировали, то жертве нужно заплатить еще и за его восстановление.

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По словам телеком-эксперта Романа Химича, в Instagram на данный момент зарегистрированы 15 млн украинцев, но теоретически данная проблема может коснуться любого. Сеть уже долгое время борется с блокировками аккаунтов.

При этом бывают и другие различные схемы. Например, мошенники могут заблокировать страницу, а взамен требовать определенную сумму за возобновление доступа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что со счетов списывают деньги без их согласия. Списание проходит якобы в счет оплату услуг.