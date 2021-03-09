В Германии не смогли сказать, когда разрешат стройку 'Северного потока-2'

В немецком Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии (BSH) затрудняются ответить, сколько времени потребуется на выдачу разрешения строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Интерфакс". "Я ничего не могу сказать вам по срокам. Сколько времени займет процесс принятия решения – я не знаю", – сказала представитель ведомства.

В январе стало известно, что немецкие природоохранные организации Nabu и DUH опротестовали разрешение на прокладку "Северного потока-2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH). Разрешение было выдано на строительство с сентября по май, на время рассмотрения опротестования оно не имеет силы.

Российская компания "Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Напомним, республиканцы в Палате представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность планами администрации президента Джо Байдена по реализации обязательных санкций против "Северного потока-2", предусмотренных Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с поправками, внесенными Законом о разъяснении энергетической безопасности (PEESCA). В письме содержится просьба прояснить, почему организации, предположительно занимающиеся деятельностью, связанной с российским проектом "Северный поток-2", до сих пор не подверглись санкциям.

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