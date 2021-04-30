В 'Газпроме' рассказали, что может затормозить 'Северный поток-2'

Сроки завершения строительства газопровода "Северный поток-2" зависят от разных факторов, в том числе от погоды.

Об этом заявила заместитель председателя правления компании "Газпром", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, пишет "ТАСС". Она отметила, что строительство "Северного потока-2" продолжается, несмотря на сильное санкционное давление.

"Срок окончания строительства всего морского участка зависит от ряда факторов: погодные условия, период проведения работ и так далее. Все работы выполняются в полном соответствии с выданными разрешениями", – сказала Бурмистрова.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что помешать реализации проекта газопровода "Северный поток-2" в реальности могут лишь санкции Евросоюза. "Если Евросоюз своим решением введет запрет на оказание строительных услуг, по сути, присоединится к санкциям, которые американцы ввели в декабре 2019 года, то строительство остановится", – сказал специалист.

По словам Юшкова, к такому запрету может привести эскалация конфликта на Донбассе. Однако на этой неделе, как отметил эксперт, наоборот, наблюдается деэскалация напряженности в регионе.

Как ранее писал OBOZREVATEL: