В Европе построят новый СПГ-терминал: получать газ сможет и Украина

В городе Александруполис (Греция) построят терминал по приему СПГ (сжиженного природного газа). В конце текущего месяца приняли окончательное инвестиционное решение о строительстве терминала мощностью 5,5 млрд куб. м в год. Он должен заработать в конце 2023 года. Газ из терминала сможет получать и Украина.

В стране уже работает один терминал СПГ – Revithoussa LNG компании DESFA, он находится в 45 км от Афин. В 2021-м он принял 2,4 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба оператора-проекта Gastrade SA.

В компании отмечают, что новый терминал будет подключен к Национальной системе транспортировки природного газа Греции трубопроводом длиной 28 км, по которому СПГ будет передаваться на рынки Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдавии и Украины.

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Александруполисская INGS финансируется программой НСФР "Конкурентоспособность, предпринимательство и инновации на 2014-2020 годы". Проект получил господдержку в размере 166,7 млн ​​евро.

"Нынешний энергетический кризис подчеркивает стратегическую важность инвестиций и реализации INGS в Александруполисе не только для Греции, но и для всей Европы в целом. Создаются новые возможности для энергоснабжения, которые значительно повысят место нашей страны на энергетической карте Юго-Восточной Азии", – говорится в совместном заявлении главы греческой госкорпорации DEPA Commercial SA (совладелец проекта) Иоанниса Пападопулоса и гендиректора Константиноса Хифараса.

Как пишет Green Business, импорт СПГ окажет очень положительное влияние на рынки Центральной и Восточной Европы. Это поможет укрепить энергетическую безопасность еврорегиона и снизить ее зависимость от российского газа.

Новый терминал может превратить Грецию в региональный энергетический центр, сделав ее энерговоротами в Юго-Восточную Европу. Также к преимуществам можно отнести то, что с завершением проекта СПГ можно будет транспортировать из любой точки мира.

Газовый кризис в Европе во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская ГТС (газотранспортная система) будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей граждан, если транзит газа из России будет перекрыт. В ОГТСУ ("Оператор ГТС Украины") рассказали о поставках топлива в страну.