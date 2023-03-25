В ЕС обяжут ремонтировать старую технику, а не выкидывать: требование могут распространить и на украинцев

Европейская комиссия приняла рекомендацию (далее ее должен утвердить европарламент) обязать производителей техники ремонтировать ее даже после истечение гарантийного срока. Ремонтировать будут технику при условии, если ее замена не будет стоить дешевле ремонта. Такое предложение должно сократить количество отходов.

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Об этом говорится на сайте ЕК. В случае, если европарламент поддержит предложение, со временем в рамках евроассоциации оно может распространиться и на Украину. В Европейском Союзе такую норму называют "правом на ремонт".

Так, "право" гарантирует, что у потребителей всегда будет к кому обратиться, когда они решат отремонтировать свою продукцию, а также побудит производителей разрабатывать более устойчивые бизнес-модели. Появится обязанность производителей информировать потребителей о товарах, которые они обязаны ремонтировать самостоятельно.

Будет разработан европейский стандарт качества ремонтных услуг, чтобы помочь потребителям определить ремонтников, стремящихся к более высокому качеству. Этот стандарт "легкого ремонта" будет открыт для всех ремонтников в ЕС, желающих соблюдать минимальные стандарты качества, например, в зависимости от продолжительности или доступности продуктов.

Предложение Европейской комиссии, получившей название "Право на ремонт", должно быть согласовано Европейским парламентом и государствами-членами, прежде чем оно станет законом.

Она является частью более широкой цели Европейской комиссии – стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Это может произойти только при более ответственном потреблении, считают в Еврокомиссии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах (сообществе) Украины. Принятие этого документа было среди основных требований к Украине, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

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