В Дании следят за строительством 'Северного потока-2': названы сроки достройки 

Королевские ВМС (Военно-морские силы) Дании отслеживают достройку трубопровода "Северный поток-2". Отмечается, что до немецких вод трубоукладчику "Фортуна" осталось уложить чуть более 36 км.

Об этом сообщает EurAsia Daily. 29 июня район строительства второй нитки газопровода посетил патрульный датский корабль HDMS Soeloeven.

Судя по маршруту, указываемому на портале Marinetraffic, он взял курс к юго-западу от острова Борнхольм, чтобы посмотреть достройку "Северного потока-2" из РФ в Германию.

Корабль вышел из территориальных датских вод в экономическую зону страны и прошел в трех милях от трубоукладчика "Академик Черский", который стоит у района достройки. Уже через 15 минут HDMS Soeloeven оказался на расстоянии 4,5 км от "Фортуны", укладывающей вторую нитку "Северного потока-2".

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Ранее сообщалось, что в территориальных водах Дании началось строительство "Балтийского газопровода". Отмечается, что базу проекта разместили в немецком порту Мукран. Он служит логистическим центром трубопровода "Северный поток-2". При благоприятной погоде в Балтийском море строительство завершат к концу 2021-го.

Трубоукладчик обслуживают шесть судов, а два из них, которые доставляют трубы, указывают маршрут к судну от Мукрана. Теперь немецкий порт стал базой "Балтийского газопровода". Судя по маршруту судов, проекту отдали северный терминал. При этом газопровод "Северный поток-2" занимает южный терминал.Как сообщал OBOZREVATEL, член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский рассказал о провале стратегии против газопровода "Северный поток-2". По его словам, санкции оказались бесполезными.