В "АТБ" снова начали продавать продукцию Roshen и "Наша Ряба"

Сеть супермаркетов "АТБ" возвращает на полки своих магазинов продукцию брендов Roshen и "Наша Ряба" (МХП). Ранее эти товары убрали из сети из-за разногласий по поводу условий сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе "АТБ". Отмечается, что решение принято для максимального обеспечения населения продуктами питания.

"Сегодня не время и не место для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров... Сегодня нужно объединяться в единый гуманитарный фронт", – заявили в компании.

Военное вторжение России значительно усложнило работу украинских супермаркетов: пришлось не только пересмотреть время своей работы, но и ввести определенные ограничения. Например, в "АТБ" социальные продукты продают по две позиции в руки, "Сильпо" начал активно выдавать наличку на кассах, и все супермаркеты пересмотрели время своей работы.

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Кроме того, магазины "АТБ", в которых есть подвальные помещения, открыли их в качестве укрытия на время воздушной тревоги. В них также сформирован необходимый запас питьевой воды. Список таких магазинов можно посмотреть здесь .

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