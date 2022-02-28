В АТБ разъяснили о режиме работы супермаркетов в условиях военного положения

Магазины компании "АТБ-Маркет" в условиях военного положения работают с 08:00. Конец работы – за час до окончания работы местного общественного транспорта, рассказал Сергей Демченко, руководитель управления корпоративными коммуникациями украинской компании.

Об этом он рассказал All Retail. Демченко также указал:

есть часть магазинов, которые закрываются, так как находятся в зоне боевых действий . Когда ситуация стабилизируется, магазины будут продолжать работу. (на 26 февраля были закрыты 108 магазинов, но ситуация быстро меняется, потому цифра уже может быть другой);

есть часть магазинов, которые закрываются в связи с ведением комендантского часа.

"Работа над логистикой и доставкой товаров идет в усиленном режиме. Пока проблем или препятствий нет. Доставка продуктов корректируется на базе перекрытых путей и прорывами русских войск. Компания постоянно контролирует и мониторит этот процесс", – сказал Демченко.

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Напомним, в Украине Райффайзен банк с 24 февраля по 30 марта ввел кредитные каникулы (в этот период не будут начисляться проценты по кредитам), но при этом заблокировал карты. То есть кредитными средствами украинцы рассчитывать не могут. Кредитные каникулы также ввели и в ПриватБанке. Однако в "Привате" и Монобанке не стали блокировать кредитки.

Об этом говорится в сообщении банков. Так, сотрудники Райффайзен в соцсетях в ответ на вопросы клиентов сообщили, что кредитные каникулы "покамест" установлены до 30 марта. Сроки могут пересмотреть. "Операции за счет кредитных средств временно приостановлены. Все системы банка работают, деньги и данные в безопасности, в случае изменений, клиенты будут уведомлены", – говорится в сообщении банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. За соответствующее решение проголосовали 300 народных депутатов.