В 2023 году в Украине планируется ввести в эксплуатацию 500 МВт мощностей "зеленой" генерации

Для увеличения устойчивости энергосистемы в 2023-м Украина будет развивать "зеленую" генерацию и в течение года планирует ввести в эксплуатацию до 500 МВт мощностей возобновляемой энергетики.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на саммите "Украина – ЕС".

"Мы будем развивать зеленую энергетику, которая будет интегрирована в европейскую экономику. В частности, в этом году планируем ввести в эксплуатацию до 500 МВт мощностей", – сказал он.

Министр подчеркнул, что устойчивость энергетической системы Украины будет также увеличена благодаря децентрализации и энергетической эффективности. Также Галущенко добавил, что у Украины есть гибкая гидроаккумулирующая инфраструктура, которая в сочетании с другими технологиями хранения электроэнергии позволит стране стать хабом с ее накопления.

Как сообщалось, если власти обеспечат инвесторам продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, они смогут достроить 300-500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы. Также генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев убежден, что сейчас необходимо предоставить приоритет развитию "зеленой" генерации, поскольку в некоторые периоды времени энергосистема Одесской области работает за счет возобновляемых источников энергии.