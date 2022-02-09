Установка РРО для "ФОПов" вывела из тени 85% торговли, – Гетманцев

Установка "ФОПами" (физлицами-предприниматели) регистраторов расчетных операций (РРО) помогла вывести из тени 85% торговли. Как заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев, реформа состоялась.

"Мы этим решением прикрываем огромное количество дыр – системное уклонение от НДС, уменьшение контрабанды, легализуем торговлю. Это большая хорошая реформа, которая давным-давно должна была состояться, если бы не преступники в политике и популисты, зарабатывающие на этом деньги", – заявил Гетманцев в интервью НВ.

Он отмечает, что внедрение РРО заметно повлияло на уровень теневой экономики. В январе "плюс" 6,3 млрд грн сальдо НДС – это 39% год к году одного НДС", отмечает нардеп.

Видео дня

Гетманцев указал, что РРО никто не отменит – реформа состоялась. Он уточнил, что штрафы также будут введены, но не за неустановление регистратора, а за невыдачу чека. Так, штрафоваться будет операция, которую осуществляют без РРО.

Против установки РРО выступает "серый" бизнес, который пытается скрыть реальные обороты. Такие "ФОПы" или занимаются продажей контрабанды, или давно превысили лимиты своей группы налогообложения.

"ФОПы", которые уже установили РРО, заинтересованы в том, чтобы по правилам работали и их конкуренты. Иначе создается искаженная ситуация – "серый" бизнес имеет конкурентное преимущество по сравнению с "белым". РРО позволяет налоговой видеть реальный оборот ФОПов, а украинцам – получать чеки и защищать свои права потребителей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине те физлица-предприниматели, которые не принимают оплату картами, наличкой, не пользуются терминалами, а вместо этого предоставляют клиентам банковские реквизиты своего счета, могут не использовать регистраторы расчетных операций. Они для большинства "ФОПов" стали обязательными с 1 января 2022-го.

В Украине большая часть "ФОПов" уже пользуется РРО. Каждый день в стране их число значительно увеличивается и уже составляет около 350 тыс.