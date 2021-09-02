Урожай зерна: Украина может прокормить еще и Катар?
В 1990 году у нас был урожай зерна 51 млн тонн.
В 1991, на фоне обрушения колхозной системы - всего 38,7 млн тонн.
Советского уровня 50+млн мы достигли только в 2010х.
Были времена, когда мы производили пограничный с внутренней потребностью объем.
Самое днище было в 2003 - когда экспортировали больше, чем следовало, а потом завозили втридорога - есть версия, что свое же.
В прошлом году урожай перевалил за 75 млн тонн, две трети ушло на экспорт, дикие ярды долларов заработали, во все мыслимые ТОП-3 поставщиков попали, можем снисходительно обещать кормить Катар (не можем конечно, но кто нам мешает понтоваться при таких излишках).
А могли и не выкарабкаться.
Кто молодцы?
Мы молодцы!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.