В 1990 году у нас был урожай зерна 51 млн тонн.

В 1991, на фоне обрушения колхозной системы - всего 38,7 млн тонн.

Советского уровня 50+млн мы достигли только в 2010х.

Были времена, когда мы производили пограничный с внутренней потребностью объем.

Самое днище было в 2003 - когда экспортировали больше, чем следовало, а потом завозили втридорога - есть версия, что свое же.

В прошлом году урожай перевалил за 75 млн тонн, две трети ушло на экспорт, дикие ярды долларов заработали, во все мыслимые ТОП-3 поставщиков попали, можем снисходительно обещать кормить Катар (не можем конечно, но кто нам мешает понтоваться при таких излишках).

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А могли и не выкарабкаться.

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