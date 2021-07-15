Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, – эксперт
В Украине большая часть сотрудников мелкого и среднего бизнеса работают нелегально. По этой причине уровень теневой экономики составляет 50%.
Об этом рассказал экономист Александр Охрименко, пишет "ГолосUA". "По данным Госстата, украинцы тратят больше, чем зарабатывают. Это лишь говорит о том, что в Украине работает теневой рынок. Если взять официальную зарплату и посмотреть, сколько люди тратят на покупки, то возникает вопрос, откуда украинцы берут деньги. Это лишь говорит о том, что многие получают зарплату в конвертах. Ведь по данным Госстата, украинцы за пять месяцев заработали 900 миллиардов гривен, а потратили триллион. Это все свидетельствует о теневой экономике в стране", – заявил эксперт.
По словам Охрименко, в стране за исключением госслужащих, банковского сектора, крупных компаний и IT, в основном все работают по "черному". "В Украине уровень теневой экономики достигает 50%. Большая часть сотрудников мелкого и среднего бизнеса работают нелегально. У нас в стране никто не хочет платить налоги", – подытожил специалист.
Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.
"Я считаю, что объем теневой экономики – это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Поделите пополам – получите примерную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, потому что "тень" невозможно посчитать", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Директор "Консалтинговой группы 95" Сергей Куюн заявил, что из-за теневых схем на топливном рынке бюджет теряет 22 млрд грн. Власть не делает ничего, чтобы исправить эту ситуацию.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины до 2024 года будет находится на уровне 5%. В то же время доходная часть к этому времени вырастет на 32%.