Уровень теневой экономики в Украине достигает 50%, – эксперт

В Украине большая часть сотрудников мелкого и среднего бизнеса работают нелегально. По этой причине уровень теневой экономики составляет 50%.

Об этом рассказал экономист Александр Охрименко, пишет "ГолосUA". "По данным Госстата, украинцы тратят больше, чем зарабатывают. Это лишь говорит о том, что в Украине работает теневой рынок. Если взять официальную зарплату и посмотреть, сколько люди тратят на покупки, то возникает вопрос, откуда украинцы берут деньги. Это лишь говорит о том, что многие получают зарплату в конвертах. Ведь по данным Госстата, украинцы за пять месяцев заработали 900 миллиардов гривен, а потратили триллион. Это все свидетельствует о теневой экономике в стране", – заявил эксперт.

Видео дня

По словам Охрименко, в стране за исключением госслужащих, банковского сектора, крупных компаний и IT, в основном все работают по "черному". "В Украине уровень теневой экономики достигает 50%. Большая часть сотрудников мелкого и среднего бизнеса работают нелегально. У нас в стране никто не хочет платить налоги", – подытожил специалист.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.

"Я считаю, что объем теневой экономики – это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Поделите пополам – получите примерную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, потому что "тень" невозможно посчитать", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL: