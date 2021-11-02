"Укрзалізниця" возобновила очередной международный рейс: куда можно поехать и какие условия

"Укрзалізниця" возобновила международный рейс Мукачево – Будапешт. Первые поезда пойдут уже сегодня, 2 ноября. Поезд будет ходить ежедневно в обоих направлениях. Билеты приобрести можно только в кассах вокзалов.

По информации "Укрзалізниці", поезд №33/34 Мукачево – Будапешт будет проходить через украинский город Чоп и венгерский Захонь. Время отправления:

из Мукачево – в 12:30, прибытие в Будапешт – в 18:37;

из Будапешта – в 7:23, прибытие в Мукачево – в 15:30.

В связи с карантинными ограничениями, пассажиры поезда обязаны иметь при себе украинский или венгерский сертификат о вакцинации. Важно, что на детей до 18 лет, путешествующих со взрослыми, это ограничение не распространяется.

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В случае же отсутствия сертификата необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда. При этом в "Укрзалізниці" обращают особое внимание, что разрешительным документом является исключительно отрицательный ПЦР-тест – отрицательный тест на антиген не принимается.

С 7 августа 2021 года граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Однако требования для въезда в страну, определенные Кодексом Шенгенских границ, остаются в силе.

Для въезда в Венгрию украинцы должны иметь ряд документов. Речь идет о:

биометрическом паспорте/визе;

действующем медицинском страховании на территории Европы;

финансовом обеспечении.

Ранее "Укрзалізниця" возобновила рейсы в ряд европейских стран. Кроме все той же Венгрии, речь идет о:

Словакии;

Австрии;

Молдове;

Польше.

По информации компании, поезда будут отправляться с Киева, Чопа, Одессы и Мукачевого. Билеты можно приобрести только в железнодорожных кассах. Кроме Польши – туда билет купить можно и на сайте "Укрзалізниці". Поехать можно в:

Словакию, по маршрутам Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чиерна над Тисой;

Венгрию и Австрию по маршруту Киев – Будапешт – Вена;

Молдову: Одесса – Кишинев;

Польшу: Киев – Перемышль. Цена билета в один конец первым классом – 1 044 грн, вторым – 733 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" получила 5 купейных вагонов, заказанных у "Крюковского вагоностроительного завода", которые купили за счет госбюджета. В них установлены розетки с USB-портами, кулеры с горячей и холодной водой, кондиционеры, сигнализация.