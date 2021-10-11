"Укрзалізниця" покупает электрички вдвое дороже, чем Швейцария: почему так

Швейцарская железная дорога SBB и ее совместные предприятия провели тендер на приобретение электричек. Конкурс с предложением в $2,16 млрд выиграла компания Stadler. Цена одного поезда – $7,55 млн. Для сравнения, это в два раза дешевле ожидаемой стоимости поездов, которые хочет купить "Укрзалізниця" на тендере.

Украинское госпредприятие планирует закупить 80 поездов. Средняя стоимость поезда – 396 млн грн ($15 млн). Об этом сообщает "Наші гроші".

В свою очередь Stadler для Швейцарии поставит 286 поездов. Отмечается, что это пятивагонные поезда на 262 места первого и второго классов.

Член правления компании Орест Логунов написал в своем Facebook, что данные закупки сравнивать недопустимо. На это есть несколько причин.

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В первую очередь указывается, что в информации о покупке поездов для Швейцарии речь идет о сумме договора, а в тендере, опубликованном "УЗ" говорится лишь об ожидаемой сумме закупки. Между тем, реальную стоимость установят ​​по результатам открытого тендера;

Также в сообщении о покупке подвижного состава для железных дорог Швейцарии говорится о пригородных поездах. В заказе украинской компании с 80 поездов есть 20 поездов для межрегиональных перевозок. А они значительно отличаются по уровню комфортности, так как предназначены для длительных путешествий. Как итог – имеют разную стоимость.

Кроме того, в тендерной документации "Укрзалізниці" ожидаемая стоимость закупки указана с учетом НДС 20% и таможенных платежей. В Швейцарии уровень НДС – 7,7%. Плюс ко всему, таможенные платежи в их случае не используют, потому что это продукция отечественного производства (Stadler Rail –швейцарская компания).

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" начинает масштабное обновление парка пригородных и региональных поездов. Так, 1 октября украинская компания объявила тендер в электронной системе публичных закупок Prozorro на покупку 80 новых поездов. Потратят на это более 31,4 млрд грн.

Кстати, та же компания Stadler привлечена к тендеру. В целом приглашены ведущие мировые производители – Siemens, Alstom, Pesa, Skoda, Крюковский вагоностроительный завод.

Приниматься заявки на участие в тендере будут до 1 ноября 2021 года. Сам аукцион должен состояться 7 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" рассматривают возможность строительства новой железнодорожной ветки к горнолыжному курорту Буковель в Ивано-Франковской области. Такой проект обойдется как минимум в 1 млрд грн.