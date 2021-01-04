"Укрзалізниця" отдаст в концессию все непрофильные активы, в том числе сеть больниц, – Жмак

Непрофильные активы "Укрзалізниці", в том числе и медучреждения, будут переданы в концессию.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в интервью "Минтрансу". По его словам, "Укрзалізниця" сейчас определяется относительно судьбы непрофильных активов компании, которые могут быть переданы в концессию.

"Есть разные формы. Самая интересная из них – концессия. У нас в стране есть уже два успешных примера концессии – это порт Ольвия и порт Херсон, и мы хотели бы использовать имеющиеся наработки. Например, мы имеем хозяйственные дворы, которые можно использовать как сухие порты", – рассказал Жмак.

Относительно медицинских учреждений "Укрзалізниці", то, по мнению руководителя компании, они также могут быть переданы в концессию, а сотрудники компании получат медицинскую страховку. Но в этом случае есть несколько условий, подчеркнул Жмак, в частности – сохранение рабочих мест и работников.

"Можно сеть из восьми больниц передать в концессию, с обязательным сохранением трех условий: работники, профиль и гарантированный объем инвестиций с последующим развитием этих комплексов. А железнодорожников мы хотим застраховать. Это позволит им чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что они могут обратиться в любое лечебное учреждение", – сказал Жмак.

Отметим, ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что продажа непрофильных активов "Укрзалізниці", таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен в год.

Со своей стороны, народный депутат Украины Вадим Галайчук заявил, что Украина должна как можно быстрее реформировать "Укрзалізницю". Это позволит увеличить возможности для реализации транзитного потенциала страны и быстрее выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.