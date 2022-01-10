"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы экспресса в Карпаты: сколько стоит поехать покататься на лыжах

"Укрзалізниця" назначила дополнительные даты курсирования "Лыжного экспресса", совершающего поездки по маршруту Киев – Славское. Поезд будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года. Цена билетов на сидячие места во втором классе экспресса составляет почти 600 грн.

"Поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом отмечается: на пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться всего на нескольких станциях. В частности:

Святошино;

Коростень;

Львов;

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Стрый;

Сколе.

"Лыжный экспресс" был запущен 15 декабря 2020 года. За новогодне-рождественский период поезд перевез 26 тыс. пассажиров.

Сколько стоят билеты

Билеты на рейс "Лыжного экспресса" 16 января уже доступны в продаже. Их цена зависит от класса комфортабельности:

сидячие места в первом классе – 992,79 грн;

сидячие места во втором классе – 580,9 грн.

"Укрзалізниця" ввела плату за печать билетов в кассах

"Укрзалізниця" ввела плату за распечатку электронных билетов. Сделать это можно в любой кассе на любом вокзале Украины за 12 грн.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов. Также он опубликовал фотографию уже распечатанного электронного билета.

"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря", – рассказал он.

Отметим, что общая стоимость услуги формируется на основе двух показателей. В частности:

10 грн стоит сама распечатка;

2 грн – НДС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пассажир "Укрзалізниці" пожаловался, что во время его путешествия в вагоне играла российская поп-музыка. Он обратился в компанию с просьбой предоставить проводникам инструкцию с рекомендациями относительно музыкального фона в поездах.

"Можно какой-то приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу? А потом вы удивляетесь чему вам пассажиры окна бьют, в занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это на самом деле прямое следствие такого радио", – выразил убеждение пассажир.

По его словам, в вагоне поезда играли композиции российских групп "Тату" и "Ласковый май". В качестве альтернативы пассажир предложил включать станции "Країна ФМ", "Армия FM" и подобные.