"Укрнафту" и "Укртатнафту" оштрафовали на рекордные 4,7 млрд гривен
Антимонопольный комитет наложил штраф на "Укрнафту" и "Укртатнафту" на рекордные 4,7 млрд гривен в рамках дела о сговоре на топливном рынке.
Компании должны заплатить 2,36 млрд грн и 2,3 млрд грн соответственно. Об этом сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская в Facebook.
Кроме того, предусмотрены штрафы для:
ООО "ХЕШТ" – 2,6 млн грн;
"Укртатнафтасервис" – 2,5 млн грн;
ООО "Энсис" – 1,16 млн грн;
ООО "Веранж" – 1 млн грн.
"Мы приложили колоссальные усилия, чтобы дойти до Верховного Суда, завершить расследование и, наконец, принять решение. Готовы к любому развитию дальнейших событий, в частности, и судебных обжалований. Борьба будет продолжаться, пока все осознают, что честно работать в Украине выгоднее, чем – "по схемам", – заявила Пищанская.
В частности, Антимонопольный комитет признал, что предприятия установили цены на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.
АМКУ также установил, что операторы АЗС закупали у "Укртатнафты" нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее сети АЗС подняли цены на бензин и дизельное топливо на 0,3-2 грн/л. Консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) дважды повышала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.
В Украине совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020-го составили от 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн т).