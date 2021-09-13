ТЭС увеличили запасы угля на 10% с начала сентября – "Укрэнерго"

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) с начала сентября выросли на 10,1%.

Об этом сообщила государственная компания "Укрэнерго".

"Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшается. В частности, за последние 10 дней поставки угля составили 54,8 тыс. тонн, тогда как расход – 47,5 тыс. тонн", – сообщили в госкомпании.

Однако в "Укрэнерго" отметили, что ситуация с запасами все еще остается критической.

"По состоянию на утро 13 сентября на складах ТЭС находится 812,8 тыс. тонн угля, что на 10,1% больше, чем на утро 1 сентября (в 738,3 тыс. тонн). В частности, запасы газового угля выросли на 17,5 % до 586,4 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля – наоборот уменьшились на 5,4% до 226,4 тыс. тонн", – сообщили в госкомпании.

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Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в частности в отношении импорта.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. т 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.