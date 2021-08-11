Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: Любченко рассказал, откуда возьмут деньги

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко заявил, что Украина в сентябре сможет "безболезненно провести пиковые выплаты" по госдолгу. Этому в какой-то мере поспособствовало получение средств от МВФ (Международный валютный фонд).

Об этом глава Минэкономики рассказал в интервью "Интерфакс". "В июле мы сделали значительный транш долговых платежей. Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", – сказал Любченко.

По его словам, важным этапом являлись перевыполнение плана по поступлениям в доходную часть государственного бюджета со стороны налоговой, выполнение росписи по доходам со стороны Гостаможслужбы. Любченко также отметил, что заимствования осуществляются эффективно.

Видео дня

"Кроме того, МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СПЗ, из которых украинская часть составляет около $2,7 млрд. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", – уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Украине в 2021 году необходимо выплатить 5,8 млрд долларов по внешним долгам. Пик платежей приходится на сентябрь – 20,71 млрд гривен по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд гривен по внешнему госдолгу. В 2022 году общая сумма выплат Украины составит 265,85.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина использует транш от МВФ в размере $2,7 млрд для стимулирования экономического развития в средней и долгосрочной перспективе. Так, часть денег могут вложить в золотовалютные резервы Нацбанка, чтобы "создать дополнительную подушку безопасности для страны".