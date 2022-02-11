Украинцы резко увеличили депозиты: банкам приготовили новые правила по вкладам
В Украине общая сумма депозитов, которые разместили в банках физлица, достигла 1 трлн 17 млрд грн. Всего за два года сумма взлетела на 58%. В Раде находится законопроект №5542-1, который кардинально изменят правила по депозитам. Сейчас, если банк закроется, вкладчику отдадут сумму до 200 тыс. грн. Эту цифру хотят увеличить до 600 тыс. грн.
Об этом в своем telegram-канале написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Это станет еще одним стимулом к увеличению размеров банковских сбережений наших граждан", – прокомментировал нардеп идею законопроекта.
Гарантированную сумму банковских вкладов хотят повысить сначала до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн. Это та сумма, которую вкладчику вернут в любом случае, что бы ни случилось с финансовым учреждением, которому человек доверил свои сбережения.
Отметим, в Украине все банки (кроме Ощадбанка) являются членами Фогда гарантирования вкладов (ФГВО). Если банк закрывается, то ФГВО вводит временную администрацию, а затем реализует имущество финансового учреждения, чтобы возместить убытки вкладчикам.
Сумму в 200 тыс. грн ввели еще в 2012-м. С того момента прошло около 10 лет, гривня значительно девальвировала. Однако гарантированную сумму вклада до сих пор не повысили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Уже в 2024 году ПриватБанк продадут частному собственнику. При этом процесс не должен отразиться на клиентах. Банковский надзор за последнее десятилетие радикально изменился и продолжает усиливаться.
Ощадбанк и ПриватБанк уже не первый год находятся в приватизационных списках. В первом все вклады прогарантированы государством в полном объеме, но это собираются изменить. Так, если в капитал госбанка зайдут частные структуры, финучреждение переведут в Фонд гарантирования вкладов.