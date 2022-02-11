Украинцы резко увеличили депозиты: банкам приготовили новые правила по вкладам

В Украине общая сумма депозитов, которые разместили в банках физлица, достигла 1 трлн 17 млрд грн. Всего за два года сумма взлетела на 58%. В Раде находится законопроект №5542-1, который кардинально изменят правила по депозитам. Сейчас, если банк закроется, вкладчику отдадут сумму до 200 тыс. грн. Эту цифру хотят увеличить до 600 тыс. грн.

Об этом в своем telegram-канале написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Это станет еще одним стимулом к увеличению размеров банковских сбережений наших граждан", – прокомментировал нардеп идею законопроекта.

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Гарантированную сумму банковских вкладов хотят повысить сначала до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года – до 600 тыс. грн. Это та сумма, которую вкладчику вернут в любом случае, что бы ни случилось с финансовым учреждением, которому человек доверил свои сбережения.

Отметим, в Украине все банки (кроме Ощадбанка) являются членами Фогда гарантирования вкладов (ФГВО). Если банк закрывается, то ФГВО вводит временную администрацию, а затем реализует имущество финансового учреждения, чтобы возместить убытки вкладчикам.

Сумму в 200 тыс. грн ввели еще в 2012-м. С того момента прошло около 10 лет, гривня значительно девальвировала. Однако гарантированную сумму вклада до сих пор не повысили.

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