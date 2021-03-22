Украинцы переплачивают за банковские комиссии в разы больше, чем европейцы: названы причины

В Украине комиссии при расчетах банковскими карточками в семь раз превышают европейские. В итоге это отражается на стоимости товаров для покупателей.

Эксперты считают, что в этом ответсвенны платежные системы Visa и Mastercard. Об этом сообщает UBR.

Действия двух компаний должны были привлечь внимание Антимонопольного комитета, но он уже отказывался заниматься этим вопросом по формальным причинам.

Соосновательница "Лиги антитраста", бывшая государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская заявила, что совместно с предпринимателями повторно пожаловалась в комитет на злоупотребления Visa и Mastercard.

По ее словам, при расчетах карточкой в Украине банки и платежные системы удерживают комиссию (интерчейндж) в размере 1,7-3%. Для сравнения – в странах Европейского Союза она составляет от 0,2% до 0,3%. В США комиссия фиксированная – 20 центов с транзакции.

"Существенное отличие в размере комиссии в Украине по сравнению с развитым миром вызвана, среди прочего, слабостью государства в борьбе с монопольными злоупотреблениями и картелями", – отметила Загребельская.

Бывшая государственный уполномоченный АМКУ отметила, что обе платежные системы годами находились под пристальным вниманием конкурентных ведомств развитых стран. По ее словам, Visa и Mastercard уже успели получить замечания и штрафы за нарушение конкурентного законодательства.

"В Украине же АМКУ до сих пор остается слабым органом. А значит двум компаниям, которые делят между собой весь украинский рынок, легко без последствий устанавливать свои правила, направленные на максимизацию прибыли", – резюмировала Загребельская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.