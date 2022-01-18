Украинцы не смогут тратить заработанное в тени: за крупные покупки придется отчитаться, некоторых заставят доплатить налоги

В Украине в 2022-м должны презентовать законопроект о непрямых методах налогового контроля, который позволит налоговикам проверять крупные покупки. Если украинец заработал деньги в тени, а после решил приобрести, например, машину, то налоговики получат право спросить: платились ли с заработанных средств налоги. Если нет – придется доплатить 19,5% налога.

Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью OBOZREVATEL. Политик пояснил: что сейчас законопроект о непрямых методах контроля разрабатывает Минфин (его подадут под авторством Кабмина), но документ передадут в налоговый комитет. Тогда у нардепов будет возможность разработать свои правки.

"Есть крупная покупка от какой-то суммы. К примеру, от 1 млн грн. После такой покупки налоговая получает право спросить налогоплательщика об источниках происхождения денежных средств. Если он не может подтвердить источник происхождения средств и налоговая не видит по своим базам соответствующие белые доходы такого плательщика, которые позволяют сделать такую покупку, доначисляют налог", – говорит Гетманцев.

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Отметим, налоговая с 1995 года ведет учет всех белых доходов украинцев. Поэтому убедить чиновников в том, что вы накопили, например, на машину, откладывая десятилетиями, не удастся.

Заработанными в тени деньгами будет крайне сложно воспользоваться. Однако, до сентября 2022-го есть возможность легализовать их. Для этого стоит воспользоваться налоговой амнистией. В ней обязаны принимать участие все банки. Деньги можно положить на специальный счет, уплатить налог в размере 5%. После деньги можно будет перевести на обычный счет и снять в кассе.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

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