Украинцы не хотят продавать свою землю: названы причины

Несмотря на то, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли в Украине сняли еще в 2021 году, украинские землевладельцы не хотят продавать свои участки. Среди причин – низкие цены, стремление получать небольшой, но стабильный доход от сдачи участка в аренду, а также желание оставить его в наследство.

Опрос землевладельцев провело профильное издание "Земляк". "В собственности Владимира Винниченко – земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью примерно 3,2 га. Как говорит владелец, смысла в продаже земли он вообще не видит, цены на землю вообще "режут глаза", – говорится в материале.

В свою очередь, владелец 2,4 га земли Иван Осадчий рассказал журналистам, что продавать землю "точно не планирует" потому что сейчас она приносит ему доход – он сдает ее в аренду. В будущем же, по его словам, он "скорее всего, передаст ее детям и внукам в наследство".

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Такие же планы и у Валентины Розсахальской. Свой участок в 1 га она сдает в аренду. Продавать его не собирается – из-за нежелания расставаться с небольшим, но стабильным доходом, а также в связи с недовольством ситуацией на рынке.

"Продавать землю не планирую, хочу оставить в наследство своей дочери, а она пусть уже делает с ней то, что считает нужным. Рынок земли в Украине меня не устраивает вообще, по этой причине не хочу продавать землю, а так имею стабильный хоть и небольшой доход", – рассказала женщина.

Не хочет продавать свои участки и Николай Сирота. "На мой взгляд, продавать вообще не выгодно, потому что земля даст доход и потом, а полученные деньги не будут приносить постоянный доход", – говорит он. Вместо этого мужчина предпочитает сдавать свою землю в аренду.

Сколько стоит гектар

По состоянию на 21 февраля 2021 года, дороже всего гектар сельскохозяйственной земли в Украине (без учета Крыма) стоит во Львовской области. По информации AgroPolit.com, ее цена составляет более 80 тыс. грн. Далее идут:

Ивано-Франковская область – 74 726 грн;

Киевская область – 58 839 грн.

Самая низкая цена – в Херсонской области. Там гектар стоит 24 733 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 1 июля 2021 года в Украине стартовал рынок сельхозземель. На этом этапе покупать землю могут только физические лица-граждане Украины. Юридические лица смогут зайти на этот рынок только в 2024 году.