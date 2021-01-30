Украинцы массово переходят на удаленку, ситуация не изменится даже после карантина, – эксперт

В Украине с начала карантина количество вакансий для удаленной работы увеличилось на 72%. Компании будут переходить в онлайн даже после окончания карантина.

Об этом OBOZREVATEL рассказала директор по персоналу Jooble Оксана Огневая. "Карантин многих заставил временно перейти на удаленную работу. Но даже после его завершения люди хорошо приспособились к работе из дому и не спешат выходить обратно в офисы. Компании тоже видят в этом преимущества – ведь не нужно арендовать большие офисы, платить ежемесячно коммунальные платежи и обеспечивать сотрудников чаем", – отмечает эксперт.

Тренд на дистанционку останется и после карантина. По данным Огневой, о переходе на удаленную работу в 2021-м задумываются 26% компаний, 9% – уже перешли всем штатом по состоянию на конец прошлого года, более 45% – имели возможность работать удаленно или вынужденно перестроились на такой режим из-за карантина.

"Так что многие компании, работа которых не связана с производством, офлайн продажами товаров, логистикой или медицинской сферой, как показала практика прошлого карантинного года, могут переходить на удалёнку", – прогнозирует эксперт.

Кроме того, в период действия ограничений в связи с пандемией украинцы чаще начали искать работу с ежедневной или еженедельной выплатой заработной платы. Сейчас это один из основных запросов при поиске работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях противоэпидемиологических ограничений власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.