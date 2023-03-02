Украинский водочный король Черняк: вел бизнес в РФ, восхищался Лукашенко и во время войны оформил польские документы 

Владелец львиной доли украинского алкогольного рынка Евгений Черняк до большой войны был одним из самых медийных миллиардеров. Он активно вел свои соцсети, запустил производство собственного YouTube-проекта, писал книги и проводил форумы. Вместе с тем он запустил бизнес в Беларуси, расхваливал эффективный политический менеджмент в РФ и не скрывал наличие заводов в России.

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С началом полномасштабной войны Черняк активно занялся гуманитарной помощью родному Запорожью. Несмотря на это, он всячески избегает осуждений в адрес путинского режима, и, как выяснили расследователи Molfar, вероятно продолжает вести бизнес в России. О том, что известно об одном из самых богатых украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Черняк и бизнес в РФ

"Запустили производство в Республике Беларусь!" – объявил Черняк на своей странице в Facebook в 2018-м. На данный момент запись удалена, однако упоминания остались в десятках СМИ. "На суммы произведенной на этих заводах продукции уменьшится производство в Украине. Уедут технологи, специалисты, станет меньше налогов", – предупредил украинцев бизнесмен.

С того момента Черняк опубликовал еще целый ряд постов, в котором восхищался Беларусью, цитировал диктатора Александра Лукашенко. А в 2020-м после масштабной фальсификации выборов, начала силового подавления митингов в Минске и других белорусских городах Черняк вспомнил, что в Беларуси хорошие дороги и отличная связь, мол, украинцам нечего поучать соседей, у которых ситуация лучше.

Восхищался Черняк и российской властью. К примеру, он назвал блестящей ситуацию, когда в России премьера заменили за считанные часы, без масштабных обсуждений. В Украине же все не так. "Пример смены правительства – это менеджерский кейс. Блестяще реализованный в России, в очередной раз подтвердивший уровень дисциплины, прохождения управленческого сигнала и преемственность", – написал Черняк.

Кроме того, крупный производитель водки регулярно публиковал данные статистики о торговли с РФ, указывая на то, что бизнес между странами продолжается. Бизнес с РФ продолжал и сам Черняк.

В 2016-м, как писал "КоммерсантЪ", его компания Global Spirits стала владельцем подмосковного завода "Родник и К". К тому моменту у Черняка уже было российский завод "Русский север" (на момент покупки называлось "Вагрон". О покупке он сам рассказал российским журналистам.

Российскими компаниями, как отмечают расследователи Molfar, Черняк владел через кипрский AMG-77 Investment Ltd (компания была оформлена на его отца). С 2014-го из Украины водку не поставляли, но при этом отправляли бутылки, а из РФ в Украину завозили пробки, обертки и т.д. Всего, по подсчетам аналитиков, за весь период войны связанная с Черняком компания заплатила в бюджет агрессора $14 млн налогов.

Что изменилось с началом полномасштабной войны

В 2022-м, уже после начала полномасштабной войны, кипрский офшор семьи Черняка избавился от росактивов. Их передали менеджеру, который работал в компании Черняка – Александру Беспалову.

Беспалов был председателем правления АО "Феодосийский завод коньяков и вин" еще в 2020 году. В то же время он, вероятно, работал в ООО Торговый Дом Мегаполис. Иными словами, вероятно, Беспалов был менеджером нескольких компаний, принадлежавших кипрской компании, которая уже принадлежала семье Черняков.

"Практика американских и европейских компаний показывает формат отчуждения российского бизнеса в пользу его менеджмента как один из способов покинуть рынок. Сам Евгений Черняк об этом так не говорит, поскольку никогда не признавал, что имеет бизнес в России. Более того, материалы, публиковавшиеся на эту тему, подвергались жестокой цензуре и изымались из поиска Google", – отмечают в Molfar.

Водку продолжили продавать в РФ, но немного изменили названия. К примеру, вместо "Мороши" продают "Морошу лесную", а вместо "Хортицы" – "Хорту" (дизайн практически не поменяли). Аналитикам Molfar также удалось доказать, что компания Черняка зарегистрировала в РФ ТМ "Шустов" в июне 2022-го. "Можем предположить, что команда Черняка планирует вернуться на большой алкогольный рынок России после победы Украины и поэтому не хочет терять с ним связь. Как и заработки", – сообщили расследователи.

Российские пропагандистские издания заявляют, что сама сделка – фикция. Мол, Черняк продолжает зарабатывать на продаже водки россиянам еще и помогает ВСУ. На самом деле сам миллиардер заявляет только о гуманитарной помощи населению. Непосредственно Вооруженным Силам Украины водочный предприниматель публично финансовую поддержку не оказывал. Кстати, это в будущем может помочь ему вернуться на российский рынок, так как за финансирование украинской армии в РФ могут возбудить уголовное дело. Вероятно, против возвращения Черняка выступают его российские конкуренты, именно поэтому сразу несколько российских изданий (среди которых Life и "Ридовка" начали писать о том, что на россиянах "зарабатывает украинский миллиардер").

Бизнес Черняка в Беларуси и сомнительная позиция

После начала полномасштабной войны Черняк занялся гуманитарной помощью Украине, в первую очередь родному Запорожью. Если раньше Черняк проводил большую часть своего времени в США (о чем сам неоднократно заявлял), то теперь, возможно, решил перебраться в Польшу. Semeniaka Law Company гордо сообщила о том, что смогла помочь своему "VIP-клиенту Евгению Александровичу Черняку" оформить разрешение на проживание в соседнем государстве.

Черняк проводит бизнес-форумы в США, ОАЭ, разгружает гуманитарку в Польше. А вот возвращаться в Украину бизнесмен не спешит. Еще в 2016-м, выступая в родном Запорожье, он призвал всех как можно быстрее уезжать. "Вам всем сочувствую. У кого есть возможность – уезжайте быстрей из этого города", – сказал он. Сам Черняк на тот момент уже перебрался в США, а зарабатывать продолжил в Украине.

В Запорожье Черняк до сих пор считается одним из самых влиятельных предпринимателей. После Революции Достоинства к региональной политике он охладел: от своих локальных медиа-активов он избавился (владел телеканалом, крупной газетой и несколькими сайтами). Ранее же его СМИ активно критиковали местную власть и обличали их связь со "смотрящим" времен Януковича Евгением Анисимовым.

Вместо этого превратился в инфлюэнсера: в его YouTube-канале - 873 тыс. подписчиков (последнее видео вышло год назад), а на странице в Facebook – 233 тыс. читателей. Помимо бизнеса в РФ, Черняк успешно развивал свою алкогольную империю в Беларуси.

Белорусские СМИ сообщали, что он наладил сотрудничество с Климовичским ликеро-водочном заводом, который поставлял продукцию в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Лицензию на производство в Беларуси алкогольной продукции Global Spirits получила белоруская компания "ЮниАлкоГрупп" – ее основным партнером является холдинг "Минск Кристалл Групп", куда в том числе входит Климовичский ЛВЗ.

Журналисты связались с отделом внешнеэкономической деятельности Климовичского ЛВЗ, представились бизнесменом из "ДНР" и спросили, смогут ли поставлять водку в "ДНР". На что белоруссы сообщили, что уже поставляют водку через "Лаверна групп" в т.н. "республику".

Черняк публично критиковал только украинские власти. А вот белорусского диктатора он хвалил, удивляясь условиями работы в Беларуси. Теперь же Черняк не спешит и обвинять в военных преступлениях Путина. Поможет ли это Черняку переждать войну и вернуться на российский рынок, покажет время.