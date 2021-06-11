Украинский бизнес призывает не испортить БЭБ "старыми кадрами": опубликовано заявление

В Украине представители бизнеса призывают формировать руководство Бюро экономической безопасности (БЭБ) только из "новых лиц", которые раньше не работали в правоохранительных и проверяющих органах. Также призывают передать все экономические статьи УПК – БЭБ.

Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса. Бизнес-ассоциации обеспокоены ситуацией вокруг создания и формирования БЭБ.

У представителей складывается впечатление, что создается не единственный правоохранительный орган, который будет заниматься экономическими преступлениями, а дежурный, со сменой вывески, в результате у бизнеса останутся те же самые проблемы.

Создание единого органа по борьбе с экономическими преступлениями в стране, с руководством, которое ранее не работало в правоохранительных и проверяющих органах, было ключевым требованием бизнеса в процессе многолетней работы над проектом БЭБ.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон №1150-ІХ "О Бюро экономической безопасности Украины", который Верховная Рада приняла в январе этого года. Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами страны.

"Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнесов или государственных структур", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Верховная Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Документом предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.