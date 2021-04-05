Украинские газодобытчики последние 7 лет переплачивали за трубы, чтобы Пинчук мог демпинговать в США, – Сазонов

Решение Комиссии по международной торговле США в отношении компании "Интерпайп" Виктора Пинчука показало, что украинских газодобывающие компании годами переплачивали сотни процентов при закупке труб.

Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте "Цензор.Нет".

"Так вот оказалось, что накрутка 200-300% на одной трубе для государственного "Нафтогаза" и позволяла "Интерпайпу" "наводить ужас" на американских товаропроизводителей за океаном. То есть годами, а если верить американским бюрократам как минимум 7 лет, украинские добывавшие компании переплачивали сотни процентов к справедливой цене на трубы только потому, что Виктор Михайлович решил наказать зарвавшихся техасцев и стать трубным королем Америки", – заявил Сазонов.

Он подчеркнул, что борьба "Инерпайпа" с американскими производителями происходила за счет и благодаря повышенной ренты с украинского рынка, где он выступает монополистом.

"Занижение цен в богатых США автоматически компенсировалось завышением цен в нищей Украине – образцовый пример патриотизма", – отметил политолог.

Он призвал Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, а также Антимонопольный комитет детально изучить выводы Комитета по международной торговле США в отношении "Интерпайпа" с целью защиты украинских покупателей ее труб.

Напомним, 10 февраля 2021 года Комиссия по международной торговле США обвинила "Интерпайп" Виктора Пинчука в нечестной конкуренции и постановила ввести пошлины 42% на поставку труб из Украины.

Ранее в расследовании "РБК-Украина" отмечалось, что "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2016-2019 годах завышал цены на трубы для "Нафтогаза" в 2-3 раза по сравнению с поставками аналогичных труб в Россию.

В пресс-службе "Интерпайп" разницы в ценах пояснили "пирамидальностью соединений", которые якобы использовались при поставках для нужд "Нафтогаза".