Украинские АЗС снизили цены на бензин: названа новая стоимость

За выходные (21-24 мая) в Украине сети АЗС откорректировали цены на топливо. На WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 коп./л, до 29,84 грн. Бензин А-92 подешевел только на ОККО – на 25 коп./л, до 29,50 грн. Стоимость ДП в обеих сетях осталась на прежнем уровне – 27,89 грн/л.

Это связано с постановлением об установлении максимальной торговой наценки. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В то же время SOCAR опустил цену бензинов на 38-51 коп./л, при этом ДП оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л. Отмечается, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.

В KLO бензины подешевели на 25 коп./л: А-92 – до 29,52 грн/л, "А-95" – до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35-36 коп./л.

Также стоимость бензинов снизилась в пределах 5-38 коп./л в сетях Chipo и "Рур групп". Кроме того,"Нефтек" опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 коп./л – до 28,99 грн/л.

Напомним, сети АЗС WOG и ОККО возобновили продажу премиального топлива. Так, первая возобновляет продажи A-95 Mustang и DP+ Mustang.

Как ранее писал OBOZREVATEL: